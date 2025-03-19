ºë¶Ì¸©¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¼Ö¤Ç±¿¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ò¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¹ß¤í¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥¤¥¯¤òÀÑ¤ó¤À¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¼«¾Î¡¦²òÂÎ¹©¤ÎË­¸¶Âç´îÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤é2¿Í¤Ï2·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À­¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÁ°¤«¤´¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ¡Ê2000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë­