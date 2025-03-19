19Æü¸á¸å1»þ25Ê¬º¢¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀÐÀî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç²­¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10¥­¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï¡¢4.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ»ÔÄ®Â¼¤Î¿ÌÅÙ¤Ç¤¹¡£¿ÌÅÙ4¤¬¡¢ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¡£¿ÌÅÙ3¤¬¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¡¢¤«¤Û¤¯»Ô¡¢ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¡¢ÃæÇ½ÅÐÄ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£