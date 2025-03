Aile The Shotaの音楽力と人間力によって多幸感が溢れた、素晴らしいライブだった。◆ライブ写真3月16日、東京ガーデンシアターにて行われた、Aile The Shotaにとって自身最大規模のワンマンライブ<Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”>。本公演を発表したのは2023年12月の東京・豊洲PIT(約3,000人キャパ)で、当時のAile The Shotaにとって東京ガーデンシアターを埋めることは大きな挑戦であったが、チケットは見事ソール