´¨µ¤¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ23¶è¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£19ÆüÄ«¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ê¤É¤Ç¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¡¢·²ÇÏ¸©¤Ê¤É¤ÇÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àã¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹ß¤ê¡¢20ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢´ØÅìËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤Ç25cm¤Ê¤É¤È