ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHK¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡Ê6·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥ÈËè½µÅÚÍË¸å10¡§00¡¿Á´6²ó¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æº´ÌîÍ¦ÅÍ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÈþÇØÃæ¡É¡õ¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡É¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¸¶ºî¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥ì¡¼Âô·°»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¡Ö»à¡×¤È¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤ë½ª³è¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò