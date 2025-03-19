¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤òÇË¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÀï¤òÇË¤ê¡¢ÀïÆ®ºÆ³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï18Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤ËÎ×¤ß¡¢400¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏºÆ¤ÓÎÏ¶¯¤¯ÀïÆ®¤ËÌá¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å