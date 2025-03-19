¢¡¡ÖÃåÊªÈþ¿Í¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÏÂÁõ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¤ÏÆ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤È¡¢BIGLOBE¡ØÂè16²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö²¹ÀôÂç¾Þ¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿µª¹á¤µ¤óÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(^Ž¡^)»ä¤â²¹Àô¤Ï¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¢ö³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È