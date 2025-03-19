ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÏ²Á¡×¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿JR¿·³ã±Ø¶á¤¯¤Ç¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï²¼Íî¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÃÏ²Á¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç30Ç¯Ï¢Â³²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¤ÏJR¿·³ã±ØÁ°¤Î¿·³ã»ÔÅìÂçÄÌ1ÃúÌÜ¤¬²Á³Ê¡¢¾å¾ºÎ¨¶¦¤Ë1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÅö¤¿¤ê62Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê6.2¥Ñー¥»¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã±Ø¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ­¸þ¾å¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤Ë·Ò¤¬