19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÂçÆþÅç¤Ç½»Âð¤Ê¤É4Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º´Çì»ÔÂçÆþÅç ²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Çì»ÔÂçÆþÅç¤ÎÀÐ´Ö±º¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åç¤Î¾ÃËÉÃÄ¤¬½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¤ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾ÃËÉËÜÉô¤Î¾ÃËÉ¼Ö4Âæ¤¬¥Õ¥§¥êー¤ÇÅç¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º´Çì»ÔÂçÆþÅç ²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½5»þ´Ö20Ê¬¸å¤Ë