ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÁÅý¤Î¿À³Ú¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤é¤¿ÊÝ°é±à °áÁõ¤ä¤ªÌÌ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¿À³Ú¤òÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ò¤é¤¿ÊÝ°é±à¤Î±à»ù¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Î±àÄ¹¤¬Í³ÉÛ»Ô¾±ÆâÄ®½Ð¿È¤Ç¿À³Ú¤òÉñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤¿¤á¡¢±à¤Ç¤Ï2010Ç¯¤«¤é4ºÐ»ù¤«¤é5ºÐ»ù¤Ë¿À³Ú¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 18Æü¤Ï2025Ç¯ÅÙ¿À³Ú¤ò½¬¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î°ú·Ñ¤®¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀèÇÚ¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬1Ç¯´ÖÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿Éñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£