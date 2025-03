Travis Japanの新曲「Would You Like One?」が、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌に決定。同曲を使用した本予告も公開された。 (関連:【映像あり】Travis Japanが主題歌担当、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』本予告) 同映画は、メンバーの松田元太がらいおんくん役を担当。本予告では、物語の舞台であるスイーツランドにわたあめが大量発生し、たべっ子どうぶつたちが立ちあがる姿が描かれて