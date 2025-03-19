¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè2Àï¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï3·î21¡Á23Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î»çCC¤¹¤ß¤ìC¡Ê6668¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê26¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¡Ê24¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥Íø¤ÎËå¤ÎµÈÅÄÎë¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤Î4¿Í¤¬¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£19Ç¯¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½ÂÌî¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä