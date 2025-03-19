¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ÎÎ®ÇÉ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÀÐÀî¸©¤¤¤±¤Ð¤ÊÅ¸¤¬¡¢19Æü¤«¤é¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 19Æü¤«¤é¶âÂô¥¨¥à¥¶¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤¤¤±¤Ð¤ÊÅ¸¡£ 57²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¸©¤¤¤±¤Ð¤ÊÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë10Î®ÇÉ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤¿ºîÉÊ¤«¤é¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉ÷¾ðË­¤ËÀ¸¤±¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Ìó100ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ µîÇ¯¤ÏÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç½ÅÐÃÏ¶è¤«¤é¤â¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½