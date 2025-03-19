¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ11¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤­¤ç¤¦19Æü¡¢9¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î19ºÐ¡¢¾¾Èøºù¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆÃµ»¤ÎÎÁÍý¤òÈäÏª¡ªÆü¸þºä46 ¸Þ´üÀ¸¡¦¹â°æÐÞ¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤Ò¤Ê¤¿¡×µÜºê¸©¤ÎºÇÆîÃ¼¡¢¶ú´Ö»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅÔ°æÌ¨¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆÃµ»¤Î¡ÖÎÁÍý¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¾¾Èø¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ç¡£