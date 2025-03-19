´ØÅìÃÏÊý¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÀÑÀã1¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¾ã³²¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢Àã¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÎÈ¬²¦»Ò¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é°ìµÜ¸æºä¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤È¡¢Âç·î¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é²Ï¸ý¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©¤ÎÉÙ»ÎµÈÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é¿ÜÁö¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â²ò½ü¤Î¸«ÄÌ