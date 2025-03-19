¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Î¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÌîÅÞ¤¬¡¢¡Ö´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤â10Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤â10Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡×ÀÐÇËÁíÍý¤Î¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂê¤ò¤á¤°¤êÌîÅÞÄÉµÚÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤ÎÌäÂê¤ÏÎòÂå¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¾®¾Â¹ª »²