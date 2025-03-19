Patricia Zengerle[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤é¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¿ôÀé¿Í¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉü³è¤òµá¤á¤ë½ñ´Ê¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÁ÷¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉý¹­¤¤À¯ÉÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î³¤³°±ç½õ¤òºï¸º¤¹¤ëÃæ¡¢¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¿ÍÆ»¸¦µæ½ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿Ìó£³Ëü¿Í¤Î»Ò¤É