¸µÊ¡Åç¸©ÃÎ»ö¤Îº´Æ£±Éº´µ×¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤¨¤¤¤µ¤¯¡Ë¤µ¤ó¤¬19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÆâ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£85ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¡£ÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½êÉû²ñÆ¬¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢1983Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£88Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©ÃÎ»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë±£¤·ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ËÇ³¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¯ºö¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¡¢ÅìÅÅ¤Î¥×¥ë¥µ¡¼¥Þ¥ë·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£5´üÌÜ¤ÎÇ¤´üÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿2006Ç¯9·î¡¢¼ÂÄï¤¬´ØÍ¿¤·¤¿±ø¿¦»ö·ï¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¡¢¼­¿¦¡£Íâ·î¡¢