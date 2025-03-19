»ÔÏÂ²Î»³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¡á¹Ã»Ò±àÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè2Æü¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¬¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¤Ë15¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢2²óÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£ÆØ²ìµ¤Èæ¤Ï15°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤ÎÍð¤ì¤Ë¤â¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£Âè2»î¹ç¤Ï²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬4¡½2¤Ç»ÔÏÂ²Î»³¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£ÆØ²ìµ¤Èæ¡½¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ1²óÎ¢ÆØ²ìµ¤Èæ1»àËþÎÝ¡¢´äºê¤¬±¦Á°¤ËÀèÀ©¤Î2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä¡á¹Ã»Ò±à