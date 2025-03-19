Brendan PiersonJack Queen[£±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬À¸Êª³ØÅª¤ÊÀ­¤ÈÀ­¼«Ç§¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¼»Î¤ò·³¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤ê¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£±£¸Æü¡¢ÂçÅýÎÎÎá¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¸½ÌòÊ¼»Î¤äÆþÂâ´õË¾¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤¬Â³¤¯´Ö¡¢¼Â»Ü¤ò°ì»þº¹¤·»ß¤á¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÃÏºÛ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£±·î£²£·Æü¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ûË¡¤Ë¤è¤ëÀ­º¹ÊÌ¶Ø»ß¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â