Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï18Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ´Ú¤Î³¤ÍÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÓÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÃæ´ÚÎ¾¹ñ¤Ï³¤ÍÎ¸¢±×¤Î¼çÄ¥¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Ï³¤°è¶­³¦ºöÄê¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ´Úµù¶È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Ãæ´Ú»ÃÄêÁ¼ÃÖ¿å°èÆâ¤Ç¶¨ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´Ú¤ÏÁÐÊý¤Î³¤ÍÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤ÍÎ¼ÂÌ³ÂÐÏÃ¶¨ÎÏ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¹¥¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Î³¤¾å¸øÌ³¼¹¹Ôµ¡´Ø´Ö¤Î°Õ»×