3·î18ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¸©Æ»¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤··Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÁÜºº¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·ÙÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð 18Æü¸á¸å6»þÈ¾Á°¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¼Ä¸¶Ä®¤Î¼Ä¸¶¸òÈÖÁ°¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸©Æ»¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Ç¡¢Åì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È¡¢À¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç