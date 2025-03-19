ÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Á¥°æÅÅµ¡¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¿½ÀÁ¤ò¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬´þµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á¥°æÅÅµ¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµîÇ¯£±£°·î¡¢ÁÏ¶È²È¤Ç¼èÄùÌò¤Î£±¿Í¤¬½à¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸¶ÅÄµÁ¾¼²ñÄ¹¤ÏÇË»º¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ÆÂ¨»þ¹³¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯£±£²·î¤ËÅìµþ¹âºÛ¤«¤éµÑ²¼¤µ¤ì¡¢ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·