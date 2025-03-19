18Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï600±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢°ì»þ¤ÏÀáÌÜ¤Î3Ëü8000±ß¤ò²óÉü¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê448±ß¹â¤¤3Ëü7845±ß¤Ç¤·¤¿¡£3ÆüÂ³¿­¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê°æ½Ð¿¿¸ã»á¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î5Âç¾¦¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¦¼Ò¤Ë¸Â¤é¤º¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤â¤­¤ç¤¦¤ÏÂç¤­¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤µ¤ó¸ú²Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬Î¨¤¤¤ë