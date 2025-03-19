Carlos Osorio[¥¤¥«¥ë¥¤¥È¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥Ì¥Ê¥Ö¥È½à½£¡Ë£±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï£±£¸Æü¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Áá´ü·Ù²ü¥ì¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ·úÀß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î·³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹³È½¼¤Ë¸þ¤±£´²¯£²£°£°£°Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶­¤«¤éËÌ¶Ë¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁá´ü·Ù²ü¥ì¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë