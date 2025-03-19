Joey Roulette[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - µ¢´ÔÁ¥¤ÎÌäÂê¤Ç¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£É£Ó£Ó¡Ë¤ÎÂÚºß¤¬£¹¥«·î¤ËÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ±§ÃèÈô¹Ô»Î£²¿Í¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö£±£¸Æü¸á¸å£¶»þÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¸áÁ°£·»þÁ°¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤Î±§ÃèÁ¥¤ÇÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£ÊÆÈô¹Ô»Î¤Î¥¹¥Ë¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º»á¤È¥Ö¥Ã¥Á¡¦¥¦¥£¥ë¥â¥¢»á¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°À½¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Îµ»½ÑÅªÌäÂê¤Ç£É£Ó£ÓÂÚºß¤¬Åö½éÍ½Äê¤Î£¸Æü´Ö¤«¤éÂçÉý¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡££±£¶Æü¤Ë