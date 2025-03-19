Jody Godoy[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¸Æü¡¢Ï¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ô£Ã¡Ë¤ÎÌ±¼çÅÞ·Ï°Ñ°÷£²¿Í¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤ë°Ñ°÷¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤ÈÈ¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Åö¶É¼Ô¤ÏÌ±¼çÅÞ·Ï¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥Ù¥É¥ä°Ñ°÷¤È¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥±¥ê¡¼¡¦¥¹¥í¡¼¥¿¡¼°Ñ°÷¤Î²òÇ¤¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤¿¡£Î¾»á¤Ï²òÇ¤Å±²ó¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¥Ù¥É¥ä»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö¤³¤ì