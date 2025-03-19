¡ã03·î18Æü¤Î5Æü¡¦25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1322) Æü¶½¥ÑÃæ¹ñ£Á Åì¾ÚETF [ 8,775.0 | +0.29% ] (1326) £Ó£Ð£Ä£Ò Åì¾ÚETF [ 41,630.0 | +1.41% ] (1328) ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ° Åì¾ÚETF [ 10,920.0 | +1.58% ] (1343) ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô Åì¾ÚETF [ 1,834.5 | +1.01%