アニメ映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』より、本予告と本ビジュアルが解禁。主題歌はTravis Japanの新曲「Would You Like One?」に決まった。【動画】最凶わたあめ軍団VSカワイイだけの戦闘⼒ゼロ軍団︕『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』本予告本作は、1978年の発売から47年にわたり愛され続ける国⺠的お菓子「たべっ子どうぶつ」をアニメ映画化。声優キャストは、主人公・らいおんくん役を松⽥元