3·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡ÊµýÇ¯80¡Ë¡£°¥ÀË¤ÎÀ¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀ¯³¦¡¢¶äºÂ¤Î³¹¤«¤é¤â¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤»Ê²ñ¼ÔÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï°ìÈÖÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÆó³¬½ÓÇî»á¤¬¡¢ÄÀÄË¤ÊÀ¼¤Ç¸ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÁá¤¯ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡£À¯¼£¤ÎÏÃ¤ÏÁ´¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÏ¯¤é¤«¤Ç¤Í¡£»ÄÇ°¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÄÁ¥×¥ì¡¼¡¦¹¥¥×