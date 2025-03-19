NHK BS8K¤Ë¤Æ3·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø±Ê±ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÚÌÀ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢äªÍøÉ×¡¢´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡¢¾®ß·À¬±Ù¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ö¡È¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤«¡É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡× ËÜºî¤Ï¡¢Âè9²óÌîÀ­»þÂå¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Ê¸³Ø¾Þ¡Ê¸½¡Ø¾®Àâ ÌîÀ­»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ù¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ä°æ·½Ìé¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£Å·ºÍÅª¤Ê¿ô³Ø¤ÎºÍÇ½¤ò¸Ø¤ë»°¥ÄÌðÎÆ»Ê¤Ï¡¢