【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「(松田)元太が主人公の声を担当している作品の主題歌をTravis Japanでできて、本当に嬉しい!」(宮近海斗) 映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日全国公開)の本予告&本ビジュアルが解禁。さらに主題歌が Travis Japan「Would You Like One?」に決定したことが発表された。 主演・らいおんくん役の松田元太、ぞうくん役の水上恒司、ぺがさすちゃん役の高石あかりをはじめ