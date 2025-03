国民的おかし「たべっ子どうぶつ」を映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日公開)の主題歌を、主演・らいおん役の松田元太が所属するTravis Japanが担当することが決定した。映画にインスパイアされて作られた新曲「Would You Like One?」(4月28日デジタルリリース)を使用した本予告、本ビジュアルが公開。また、このほど初の映画主題歌をつとめるTravis Japanメンバーからのコメントも到着した。【動画】Travis Ja