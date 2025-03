俳優の向井理が主演する映画『パリピ孔明 THE MOVIE』(4月25日公開)より、詩羽(水曜日のカンパネラ)が演じるシンガー・shin(しん)による圧巻の歌唱シーン本編映像が解禁となった。shinが歌う「again and again」は本作のためにシンガーソングライター・崎山蒼志が書き下ろした楽曲。さらに、崎山が音楽バトルフェスの観客としてカメオ出演していることが明らかになった。【動画】シンガー・shin(詩羽)「again and again