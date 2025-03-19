ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïº£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¹¥Ä´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÇÔÂà¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤â½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢±óÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÈà¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ò¾Î»¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥Ã¥×ÀïÍ×°÷·ó¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿