Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¤Î¥×¥Á¼¯Åç¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¥³¥é¥à¤¬°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¸øÊ¸½ñ2025Î¢¥¬¥ÍÃÏ¹öÊÑ¥×¥Á¼¯ÅçÀ¯¼£¥³¥é¥à½¸2¡Ù¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈæ³ÓÅªÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢¶âµ¿ÏÇ1000Ëü±ßÄ¶¤Î¾¾ÌîÇî°ì´±Ë¼Ä¹´±»þ»ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¼¯Åç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÎ¢¥¬¥ÍÃÏ¹öÊÑ¡×¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ¢¶â¡×¤¬Âç¤­¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªµó¤Î¸½¾ì¼èºà¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¯Åç¤µ