¡Ò¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤¬¤Ã¤Á¡×¤È¡Ä¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¥á¥â¤«¤é¡ÖÁ´¹ñ¤ËÎ¢¶â¡×µ¿ÏÇ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿ÃÏ¸µ»æ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¡ÈÌò³ä¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¤Î¥×¥Á¼¯Åç¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¥³¥é¥à¤¬°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤ª¾Ð¤¤¸øÊ¸½ñ2025Î¢¥¬¥ÍÃÏ¹öÊÑ¥×¥Á¼¯ÅçÀ¯¼£¥³¥é¥à½¸2¡Ù¡£¡Ú²èÁü¡ÛºØÆ£ÃÎ»ö¤È·ÄØæÂ´¤ÇPR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹½÷À­¤Î¡ÈÌ©Ãå¼Ì¿¿¡É»þ»ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¼¯Åç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È