¡ÒNCT¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó½é¼ç±é¡Ä¶ÛÇ÷¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø6»þ´Ö¸å¤Ë·¯¤Ï»à¤Ì¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯Âçºå»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤Îº×Åµ¡ÖÂè20²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡ÊOAFF¡Ë¡×¡Ê3·î14Æü¡Á3·î23Æü¡Ë¤Ç17Æü¡¢¡Ø¥ì¥¤¥Ë¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊÀ¤³¦½é¾å±Ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌøÌÀÆüºÚ¡Ê21¡Ë¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¤òÉñÂæ¤Ë»£¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌø´ÆÆÄ¡¢