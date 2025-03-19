ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡Éºâ³¦¾ðÊó¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£2025Ç¯4·î¹æ¤«¤é¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¢¡¢¡ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë¤Ï2·î20Æü¡¢±üÏÂÅÐÍý»öÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢4·î1ÆüÉÕ¤±¤ÇËÌÎÓÂÀÏº¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¿·Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î´üÏ¢·ë·è»»¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤¬¡¢³°¹ñºÄ·ô¤Î±¿ÍÑ¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤Ç¡¢1.9Ãû±ßÄøÅÙ¤Îµð³ÛÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÀÕ