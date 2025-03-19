3·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMLB³«ËëÀï¡¦Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆüËÜ¡È³®Àû¡ÉÅÐÈÄ¤ò¡¢¿·º§¤Î¡È°ìÈÌ¿Í½÷À­¡É¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢·ëº§Á°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥Ç¥ì¥Ç¥ì¥·¥ç¥Ã¥È2·î22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¡ÔÀèÆü¡¢°ìÈÌ½÷À­¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ