Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç30Ç¯¤¿¤Ä¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ËÆ´¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÍøÊØÀ­½Å»ë¡£ÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤«¤Ä¿ôÊ¬¤ª¤­¤ËÁö¤ëÅÔ²ñ¤ÏÄ¶ÊØÍø¡£¿Í¤¬Â¿²á¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÉÔ´³¾Ä¡¦Ìµ´Ø¿´¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤â¤¢¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Þ¤¯¤ê¤Î¡È¾¦¼Ò¥Þ¥ó¡É¤Ë¥á¥¬¥Í¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤½¤ó¤ÊÅìµþ¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¼«Í³¤ä³«Êü´¶¡¢°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤äÉÝ¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÃËÀ­¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤À¡£¤µ¤ê¤²¤Ê