»Å»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¼êÊÁ¤Ï²£¼è¤ê¤¹¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å»Ê¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£°¦ÃÎ¸©¤Î30ÂåÃËÀ­¡Ê±Ä¶È¡¿Ç¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ä¶ÈÉô¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Î¶ÈÌ³¤òÁ´¤Æ»ä¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ë¾å»Ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤ó¤Ê¾å»Ê¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö²¶¤ÏË»¤·¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤Ð»ä¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾å»Ê¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×»Å»ö¤ÎÅê¤²Êý¤â»¨¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö²¶¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤³¤Î¤ªµÒ