¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Ç?¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¤¢¤Þ¤¬¤µ¤­¥Ô¥ó¥¯¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Âç¶¶±ÉÎ¤²Â¡Ê£´£³¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÏÁ°¸¡¤«¤é¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿½éÆü¡¢½éÀï£¶£Ò¤Ï£¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¡££´¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤Î¹­ÃæÃÒ¼Ó°á¡¢¸Å²ìÀé¾½¤¬¹¶¤á¤ÆÅ¸³«¤³¤½¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£Í¤Ï¹Ô¤­¾ì¤Ê¤¯¼ºÂ®¡£·ë²Ì¤Ï£¶ÃåÂçÇÔ¤â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÂ­¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èá´Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤ÏÁ°¸¡Æü¡Ê£±£·Æü