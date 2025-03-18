¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á·Ù»¡¤¬»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤¿Ì±¼ç³èÆ°²È¡¢Ç¤·úÊö»á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ëÆ¿Ì¾¤Î¼ê»æ¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î½»½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ê¤É¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¤»á¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¤Î¼ê»æ¤Ï¹á¹Á¤«¤éÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢14Æü¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£Ç¤»á¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿ÈÄ¹¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ä·ü¾Þ¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥©¥ó³°Áê¤Ï18Æü¡Ö³°¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤ï