Dmitry AntonovDarya Korsunskaya[¥â¥¹¥¯¥ï £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¥í¥·¥¢¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿À¾Â¦¤Î´ë¶È¤¬¡¢»ö¶È¤ò°Â²Á¤ËÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢Å±Âà¤·¤¿¥í¥·¥¢»ö¶È¤òÇã¤¤Ìá¤¹·ÀÌó¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ëÀ¾Â¦´ë¶È¤òÀ¯ÉÜ¤Ï´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥í¥·¥¢»ö¶È¤ò