¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡¼1¥«¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯3·î18ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¥«¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼³«ËëÅê¼ê¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ï¡¢00¡¢03Ç¯¤ÎÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢09Ç¯¤Î¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢19Ç¯¤ÎÅÄÃæ¾­Âç¡Ê¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢4¿Í