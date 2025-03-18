¡Ö¥«¥ê¡¦¤Õ¤ï¡¦¤â¤Á¡×³°¤¬¤ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡×¤Î¥«¥ê¥«¥ê¾Æ¤­¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤ª²È¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤Çºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âÂç³èÌö¤ÎÍ½´¶¡£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤ÈÃæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Ë¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Î¥«¥ê¥«¥ê¥Á¡¼¥º¾Æ¤­by caramel-cookieÍÏ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤ÇÉ½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ëà¤ê²¼¤í¤·¤¿¤¸¤ã¤¬°ò¤ÇÃæ¤Ï¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹ÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¼ê¤¬