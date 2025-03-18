16日に行われたリーグ・アン第26節のマルセイユ戦でも得点を記録するなど、パリ・サンジェルマンFWウスマン・デンベレの勢いが止まらない。今季のデンベレは指揮官ルイス・エンリケの下で得点力が覚醒しており、これが今季30ゴール目。アシストも合わせると今季全コンペティションの成績は30ゴール6アシストとなり、37試合で36ゴールに関与する驚異的なペースだ。チームもリーグで首位を快走し、チャンピオンズリーグでもリヴァプ