◆第９７回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦健大高崎３―１明徳義塾＝延長１０回タイブレーク＝（１８日・甲子園）明徳義塾（高知）は、前年王者の健大高崎（群馬）に初戦敗退を喫した。エース左腕・池崎安侍朗（３年）が９回まで５安打１失点と好投も、１―１の延長１０回無死二、三塁で栗原朋希右翼手（３年）に適時二塁打。さらに暴投で、１―３と勝ち越された。打線も要所で攻撃ミスが続き、馬淵史郎監督は「こう