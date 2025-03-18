歌手の西川貴教さんが、映画『ファレル・ウィリアムス：ピース・バイ・ピース』ジャパンプレミア試写会にスペシャルゲストとして登壇しました。 【写真を見る】【西川貴教】「4が赤で5が青。7がギリ、ピンク」数字に色が付く “共感覚” は世界的スターとの共通点「ゲット・ラッキー」「ハッピー」を始め、驚異的な数のヒット曲を世に送り出す一方で、自身のファッションブランドでストリートの流行を生み出すなど、音楽界の